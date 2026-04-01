Traslada a Fiscalía la denuncia del Sindicatu Asturianu LCT sobre la situación de los bomberos de La Morgal

Archivo - Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA). - BOMBEROS DE ASTURIAS - Archivo

GIJÓN, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Gijón ha trasladado a la Fiscalía del Principado la denuncia interpuesta por el Sindicatu Asturianu LCT sobre la situación "de extrema gravedad" de los bomberos del Parque de La Morgal del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, quienes llevan más de 26 días "sin agua caliente ni calefacción".

Desde el sindicato han remarcado que este problema, comunicado desde el inicio a la Gerencia, a la Junta de Personal y a la Inspección de Trabajo, sigue sin solución, lo que, a su juicio, evidencia una "grave dejación de funciones" en materia de Prevención de Riesgos Laborales.

Desde LCT han advertido de que no se trata de una incidencia puntual, sino de un problema prolongado que obliga a los bomberos a trabajar "en condiciones incompatibles con la prevención básica".

"Tras cada intervención, especialmente en incendios, los efectivos quedan expuestos a sustancias tóxicas y cancerígenas, siendo imprescindible la descontaminación inmediata", han alertado. A esto han sumado que la falta de duchas impide eliminar estos contaminantes, "aumentando el riesgo para la salud", han remarcado.

Desde el sindicato han criticado que los responsables no solo han hecho "caso omiso" a los requerimientos previos de Inspección de Trabajo, sino que en lugar de solucionar las deficiencias "han incrementado el riesgo indicando a los trabajadores a ducharse en un edificio libre de cancerígenos como es el del 112, generando así riesgos adicionales como la contaminación cruzada y la exposición de terceros", han afirmado.

"A ello se suma la ausencia de calefacción, que agrava aún más las condiciones laborales, especialmente tras intervenciones en ambientes adversos", han insistido desde el sindicato, que ha remarcado que esta situación se extiende a otros parques como el de Mieres, donde llevan varios meses sin calefacción.

El sindicato se ha quejado del "abandono" por parte de la administración y ha exigido una solución urgente, así como la depuración de responsabilidades.

Han advertido, además, de que esta situación no solo afecta a los trabajadores, sino que puede derivar en un problema de salud pública si no se corrige de inmediato.