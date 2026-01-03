Trasladada al hospital por inhalación de humo tras incendiarse parte de su casa en Ablaña de Arriba (Mieres)

OVIEDO 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos de Asturias, con base en Mieres, han sofocado un incendio en una casa de Ablaña de Arriba. Según la información facilitada por el 112 en su cuenta de la red X, quemó una habitación con todos sus enseres y una mujer tuvo que ser evacuada al Hospital Álvarez Buylla por inhalación de humo.

El 112 recibió el aviso a las 7:57 horas. Los bomberos dieron por extinguido el incendio a las 8:34 horas.

La dotación permaneció en el lugar realizando tareas de desescombro y ventilación de la vivienda. En base a las 10:22 horas.