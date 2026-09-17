Trasladado al hospital un montañero de 52 años tras caerle una piedra en Cabrales

Archivo - Helicóptero del SEPA - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un montañero de 52 años ha tenido que ser evacuado este mediodía tras sufrir un accidente en las inmediaciones de Collada Bonita, en el concejo de Cabrales. El herido presentaba lesiones en una mano provocadas por el impacto de una piedra que se desprendió a su paso.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 12.19 horas. Ante la inaccesibilidad de la zona por medios terrestres, se movilizó de inmediato al Grupo de Rescate del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) a bordo del helicóptero medicalizado de la entidad, según información del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

Tras localizar al afectado en el macizo central de los Picos de Europa, el equipo procedió a su atención sobre el terreno, estabilización y posterior evacuación aérea. La intervención concluyó con éxito a las 14.02 horas con el traslado del varón al Hospital Francisco Grande Covián de Arriondas para su posterior valoración y tratamiento médico.