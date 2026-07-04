Trasladan al HUCA a un escalador herido en Santo Adriano

Momento del rescate en Santo Adriano. - SEPA

OVIEDO, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un escalador ha resultado herido este sábado por la tarde tras sufrir una luxación de hombro mientras se encontraba en el sector principal de la escuela de escalada de Villanueva, en Santo Adriano. El afectado ha tenido que ser evacuado a bordo de un helicóptero medicalizado.

El Servicio de Emergencias 112 Asturias recibió el aviso del incidente a las 14.30 horas, momento en el que se indicó que el deportista ya no se encontraba en la pared de escalada.

Ante esta situación, se movilizó al Grupo de Rescate a bordo de la aeronave medicalizada; una médica y un bombero atendieron al afectado en el lugar de los hechos.

Tras ser estabilizado, al escalador herido fue trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Los efectivos de emergencias dieron por finalizada la intervención a las 15.37 horas.