Trece ayuntamientos del Oriente podrán optar a financiación europea con un plan comarcal de sostenibilidad

La viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, y el director general de Agenda 2030, Juan Ponte, han presentado hoy en Benia (Onís) el Plan Integrado de Sostenibilidad de la Comarca del Oriente. - PRINCIPADO

OVIEDO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto, y el director general de Agenda 2030, Juan Ponte, han presentado este martes en Benia (Onís) el Plan Integrado de Sostenibilidad de la Comarca del Oriente, que permitirá concurrir a las convocatorias europeas de financiación a los trece ayuntamientos agrupados en la Asociación para el desarrollo Rural e Integral del Oriente.

Esta iniciativa, financiada con 30.000 euros por la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, facilitará a los municipios optar en condiciones de igualdad a las convocatorias de desarrollo sostenible, tanto estatales como europeas. Podrán beneficiarse los concejos de Amieva, Cabrales, Cangas de Onís, Caravia, Llanes, Onís, Parres, Peñamellera Alta, Peñamellera Baja, Piloña, Ponga, Ribadedeva y Ribadesella, todos integrados en esta asociación.

Prieto, quien ha explicado que el proyecto está muy avanzado, ha destacado la necesidad de apoyar a las administraciones locales con menor capacidad técnica, a los que el Principado quiere "facilitar esta herramienta porque los ayuntamientos tienen serias dificultades por ser pequeños, con pocos recursos económicos y humanos".

A su juicio, este plan es indispensable para contribuir a la competitividad del territorio: "Es una herramienta necesaria para poder optar a los fondos europeos y a cualquier ayuda ya sea de carácter nacional e internacional". En este sentido, la viceconsejera ha subrayado que este proceso requiere una implicación transversal, "una participación de toda la sociedad y de cada municipio, no solo institucional, sino también social y económica, cultural".

Por su parte, el director general de Agenda 2030, Juan Ponte, ha considerado que este documento es el "pasaporte" necesario para beneficiarse de una financiación moderna, dado que los fondos NextGenerationEU exigen estrategias coherentes y no proyectos aislados. "Estamos hablando de un pacto por el futuro de la comarca del oriente y eso pasa por incorporar los criterios de sostenibilidad social, medioambiental y económica en la acción local", ha asegurado.

Ponte ha defendido la importancia de contar con una hoja de ruta técnica que ofrezca seguridad para el emprendimiento y garantice la eficacia del gasto público: "Esto hace que no improvisemos, sino que tengamos una estrategia y que cada euro que se invierta en la comarca tenga un retorno positivo".

Asimismo, ha detallado algunas de las acciones concretas que incluye el plan, como la limpieza de playas y la retirada de microplásticos, la plantación de árboles para restaurar ecosistemas o la recuperación de la memoria oral a propósito del éxodo rural a partir de la década de los 70. Estas actividades aportarán importantes beneficios a la comarca, ya que no es un documento estático, sino una guía para que "todos los agentes sociales y económicos trabajen en conjunto", ha apuntado.

Al inicio de la legislatura, sólo cinco concejos asturianos podían concurrir a estas ayudas al contar con un plan de este tipo, como exige la Unión Europea. En la actualidad, y con la suma de estos nuevos trece municipios, la viceconsejería ha conseguido elevar a veinte los ayuntamientos que pueden participar en un proceso que, en próximos años, continuará incorporando a otras administraciones locales.