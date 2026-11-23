Archivo - Autopista Y - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El fin de semana en las carreteras asturianas se ha saldado con un total de trece heridos (doce leves y uno pendiente de valoración) en los 46 accidentes de tráfico registrados, según los datos de la Guardia Civil consultados por Europa Press.

En lo que se refiere a la jornada del viernes 20 de noviembre, el número de accidentes fue de 14, con dos heridos leves. Al día siguiente, sábado 21 de noviembre se registraron 17 accidentes en un día que terminó con seis heridos leves.

Por último, en lo que se refiere al domingo día 22 de noviembre, fueron 22 los accidentes registrados, con cuatro heridos leves y uno pendiente de valoración.