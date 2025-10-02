Treceño (Policía Nacional) llama a extremar la precaución ante el aumento de estafas cibernéticas

El comisario jefe de la Comisaría de la Policía Nacional de Gijón, Fermín Treceño, durante la celebración del acto central de los Santos Ángeles Custodios, patrón de la Policía Nacional, en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'. - EUROPA PRESS

El nuevo comisario resalta el esclarecimiento del crimen de Susana Sierra y la incautación de más de 300 kilos de droga

GIJÓN, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El comisario jefe de la Comisaría de la Policía Nacional de Gijón, Fermín Treceño, ha advertido este jueves que de que hay una tendencia alcista de las estafas por Internet.

Aún así, ha asegurado que Gijón sigue siendo y seguirá siendo una ciudad "segura" porque las tasas que hay de criminalidad, comparadas con otras zonas de España, son inferiores a la media.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de la celebración del acto central de los Santos Ángeles Custodios, patrón de la Policía Nacional, en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'.

Treceño, asimismo, ha aprovechado para hacer un llamamiento a la sociedad ante el aumento, no solo aquí, sino en toda España, de las estafas por Internet.

A este respecto, ha pedido a las entidades financieras y al público en general incrementar "un poquito" todo lo que se pueda a nivel preventivo.

Ha precisado, en este caso, que este aumento de delitos cibernéticos ya se viene observando en los últimos, pero este año y el pasado ha subido "mucho".

ROBOS EN ZONA RURAL

Preguntado por la situación de los robos en viviendas unifamiliares en zona rural, ha reconocido que actualmente son hechos "puntuales", que no son generadores de alarma, aunque sí son motivo de reflexión.

En cualquier caso, ha apuntado que "no dejan de ser hechos muy puntuales que suceden sobre todo en los meses de verano". Ligado a ello, ha apuntado que por el momento la Policía Nacional no está haciendo uso de las cámaras de vigilancia instaladas por el Ayuntamiento en algunas parroquias gijonesas.

Respecto a si le ha dado tiempo a ponerse al día desde que ascendió a su puesto de comisario jefe, ha remarcado que antes de ahora asumir el mando llevaba ya un año y medio de segundo, por lo que ya estaba al tanto de todas las investigaciones que estaban en curso y del funcionamiento interno de la comisaría.

Ha señalado, asimismo, que llevaba los temas operativos más que los temas de personal, que es a lo que se dedico ahora, mientras que lo que se refiere a los temas operativos "más o menos lo tengo todo bastante controlado", ha afirmado.

ACTUACIONES MÁS RELEVANTES

Treceño, además, ha reconocido que de los casos que han investigado en la comisaría que más satisfacción les han dado, uno es el del homicidio de Susana Sierra, cuya cadáver apareció en la casa del posteriormente detenido. "Yo creo que ha sido el más relevante", ha indicado.

También se ha referido a la operación contra el tráfico de drogas en la que se intervinieron más de 300 kilos de sustancias estupefacientes. A juicio del comisario jefe, estos dos han sido los servicios más importantes de estos últimos doce meses.

Preguntado sobre el balance que hace del verano a nivel policial, ha destacado que, a diferencia de otras ciudades, Gijón se ha convertido en un foco turístico "increíble", donde todos los fines de semana hay un evento. A esto ha sumado que los eventos empiezan en junio y terminan en septiembre.

Todo ello, según Treceño, atrae a mucho más público a la ciudad, lo que conlleva que la plantilla de la comisaría tenga que adaptarse y prestar el mejor servicio posible a que la ciudad se esté convirtiendo en un polo de atracción tan grande en los últimos años.

En esta misma línea, ha recalcado que, a nivel de todo lo que es el Norte de España, "es puntero todo el público que está atrayendo Gijón en verano".

Ha señalado, al respecto, que la Policía tiene unos medios que son "finitos", que van a adaptando con función a las peticiones que tienen que atender y priorizando aquellos eventos que requieran más medios. Actualmente, la comisaría gijonesa cuenta con unas 470 personas, de las que el 21 por ciento son mujeres.

En cuanto a las distinciones que se entregan en este día a agentes, instituciones y ciudadanos que han colaborado de algún modo con la Policía Nacional, Treceño ha resaltado que para la comisaría es un día muy importante, en el que dan visibilidad a lo que hacen en el día a día, al margen de las condecoraciones que entregan.

Por otro lado, durante su intervención en el acto, Treceño ha tenido palabras para su antecesor en el cargo, Dámaso Colunga, que no ha podido acudir.

También ha hecho mención a los valores de la Policía: Responsabilidad, liderazgo, competencia, disciplina, dedicación, compromiso, corrección, imagen, flexibilidad, trabajo en equipo y educación y asistencia a la ciudadanía. Al tiempo, ha pedido a la sociedad un respeto para la Policía.

"Creemos que la Policía como una institución sólida, profesional, moderna, eficaz, tecnológicamente organizada y sensible en sus actividades sociales", ha resaltado, por otra parte.

El comisario jefe, asimismo, ha hecho un pequeño balance de las actuaciones del último año y, al margen de las actuaciones policiales y la expedición de más de 27.000 DNI, se han llevado a cabo más de 300 actividades en colegios, en institutos, en centros de mayores y en algunas instituciones privadas y del sector turístico por parte de la Policía Científica, mientras que Seguridad Ciudadana ha realizado más de 100 actividades.