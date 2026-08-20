Un tren arrolla a una autocaravana en el paso a nivel de Ribadedeva

Un tren arrolla a una autocaravana en Ribadedeva. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un tren de la línea Oviedo-Santander ha arrollado este jueves una autocaravana en un paso a nivel de Ribadedeva, cerca de Bustio, en un accidente ocurrido en torno a las 12.00 horas y que ha resultado muy aparatoso.

Según ha informado Adif, la circulación en la línea de ancho métrico Oviedo-Santander tuvo que ser interrumpida entre Unquera y Llanes debido al accidente.

Adif ha establecido un plan de transporte alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros afectados por la interrupción del servicio.