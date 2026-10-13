Tres acusados por tráfico de cocaína en Oviedo reconocen los hechos y suman siete años de prisión

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OVIEDO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tres acusados por tráfico de cocaína en Oviedo han sido condenados a un total de siete años de prisión. Uno de los acusados ha recibido una sentencia de tres años, mientras que en los otros dos han recaído penas de dos años para cada uno.

Ha sido después de que admitiesen en el juicio que vendían la droga en Oviedo, tal y como sostenía la Fiscalía. Además, han siso condenados a diferentes multas.

De esta forma, en el juicio quedaron fijados unos hechos que se remontan al mes de noviembre de 2023, cuando la policía detectó que los tres acusados (dos hombres y una mujer) se dedicaban al tráfico de drogas en Oviedo. Uno de ellos actuaba habitualmente en establecimientos públicos, como bares, y la acusada aprovechaba las inmediaciones del colegio al que asistía su hija.

El primer arresto se produjo el 18 de marzo de 2023 con 13 envoltorios de cocaína que había ido a recoger a un trastero que utilizaba como almacén de la droga, en la calle Víctor Chávarri. En el domicilio que compartía con la acusada, también en Oviedo, se localizaron útiles para la manipulación y peso de las sustancias. En la operación se incautaron 5,14 gramos de cocaína con una riqueza del 55,3%; 9,93 gramos con una riqueza del 54,3 %; y 1,1 gramos con una riqueza del 9,2 %. El valor total de la droga decomisada era de 1.979,03 euros. Los hechos fueron considerados constitutivos de un delito contra la salud pública, en forma de tráfico de sustancias que causan un grave daño a la salud.

Tras reconocer los hechos mantenidos por el Ministerio Fiscal, el primero de los acusados fue condenado a tres años de prisión y multa de 2.000 euros. La mujer ha sido condenada a dos años de prisión y 1.500 euros, la misma pena y multa que el tercer acusado.