Los tres asturianos del crucero con hantavirus no presentan síntomas y están considerados contactos "no estrechos"

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OVIEDO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Principado, Concepción Saavedra, ha manifestado este jueves que los tres asturianos que están a bordo del crucero afectado por hantavirus están "sin síntomas, aislados y de momento están considerados como contactos no estrechos". Ha indicado la consejera que ya les han trasladado que el barco está yendo hacia Tenerife y llegará aproximadamente el domingo y el lunes probablemente salga el traslado de los españoles, entre ellos los asturianos, al hospital Gomez Ulla.

Allí se realizará el aislamiento de los mismos y es en ese momento cuando deberán firmar un consentimiento informado. "Partimos de la premisa de que van a colaborar con esas medidas de cuarentena previstas, por responsabilidad también con sus personas cercanas y con el resto de la ciudadanía y porque ellos también quieren proteger su salud y por lo tanto entendemos que no va a haber ningún problema", dijo la consejera.

En todo caso, Saavedra añadió que el Gobierno de España cuenta con instrumentos legales suficientes para adoptar las medidas necesarias de la protección de la salud si fuera necesario. "Pero en todo momento esperamos que impere la responsabilidad, pero si fuera necesario actuaríamos con todos los mecanismos legales por parte del Ministerio para garantizar la seguridad sanitaria de la población", dijo.

La titular de Salud ha incidido en que en Asturias no han tenido nunca un caso de hantavirus, pero la región ya está preparada para poder realizar una prueba propia en relación a lo que sería la detección precoz de este virus.

"De todas maneras tengo que decir que la idea que me ha transmitido el Ministerio es que van a permanecer todos el periodo de aislamiento en lo que sería el Gómez Ulla y en tal caso cuando si tuvieran que llegar a Asturias solamente sería si siguen siendo contactos, sería probablemente un aislamiento domiciliario. Pero tengo que decir que Asturias si está preparada para realizar la prueba de detección y por supuesto para hacer una atención en el caso de que sea necesario", ha insistido.