Tres detenidos por un robo de casi 137.000 euros en perfumes y cosméticos en Llanera

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

OVIEDO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil de Asturias han detenido a tres personas como supuestas autoras del robo con fuerza de perfumes y cosméticos valorados en 136.876 euros en una nave del polígono industrial de Silvota, en Llanera. A los arrestados se les imputan también los delitos de sustracción de vehículo, tentativa de otro robo con fuerza, pertenencia a grupo criminal y falsedad documental.

La investigación, desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Asturias en el marco de la operación 'Sillage', se inició a raíz del asalto a la mencionada nave. Las cámaras de seguridad permitieron comprobar que cinco personas encapuchadas accedieron al inmueble tras realizar un butrón en la pared y desviaron los dispositivos exteriores para dificultar la toma de imágenes.

Según ha detallado la Guardia Civil en una nota de prensa, los implicados requirieron unas cinco horas para seleccionar la mercancía de alta gama y cargarla en una furgoneta Fiat Ducato Maxi sustraída esa misma madrugada en el polígono de Asipo --también en Llanera--, a la que rompieron la ventanilla delantera derecha.

Se trata de un grupo especializado afincado en Madrid que realizaba un estudio previo de los objetivos. Para cometer el delito, los integrantes se desplazaron en un vehículo a bordo del cual cambiaron las placas de matrícula en dos ocasiones --una en Madrid y otra en Onzonilla (León)-- para dificultar su rastreo. Asimismo, utilizaban teléfonos móviles adquiridos con identidades falsas, viajaban ataviados con gorras, gafas y mascarillas, y desactivaron los sistemas GPS de los vehículos.

El grupo, con movilidad por todo el territorio nacional, utilizaba un modus operandi similar en todas sus actuaciones. De esta manera se ha podido esclarecer también la tentativa de robo de una nave sita en el polígono San Martín de la Vega de Madrid.

La localización de tres de los componentes del grupo, de nacionalidad extranjera y con residencia en la capital española, se produjo en el mes de septiembre; procediéndose a su detención como supuestos autores de un robo con fuerza en Asturias, un robo con fuerza en grado de tentativa en Madrid, un robo/hurto de vehículo a motor en Asturias, falsificación documental en Madrid y León; y pertenencia a grupo criminal. A uno de los implicados se le ha imputado igualmente un delito de quebrantamiento de condena por haber viajado a Alemania a pesar de tener prohibida la salida del territorio nacional por un juzgado madrileño.

De las actuaciones instruidas se ha hecho cargo la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Oviedo, mientras la Guardia Civil mantiene abiertas las investigaciones para localizar al resto de los integrantes de la organización.