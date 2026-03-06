Tres estudiantes del Santo Ángel de Avilés ganan el Hackathon de Ciencia y Tecnología 2025

Sara Isabel García (Profesora), Adrián Gutiérrez (Alumno), Iban Segura (Director Del Colegio), Iris Cabello (Alumna), Giulia García (Alumna) Y Manuel Campa (Concejal De Desarrollo Urbano Y Económico). - AYTO. DE AVILÉS

OVIEDO, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Desarrollo Urbano y Económico, Manuel Campa, ha presentado este viernes al equipo ganador del Avilés Hackathon 2025, formado por Iris Cabello Peña, Adrián Gutiérrez Garabaya y Giulia García Porto, estudiantes del Colegio Salesianos Santo Ángel, que representará a la ciudad en la final nacional de 'Ciencia y Tecnología en Femenino' el 23 de abril en Elche.

El proyecto 'Step Balance', una plantilla inteligente con sensores de presión en puntos clave de la pisada que registra en tiempo real la distribución del peso al caminar o estar de pie, ha sido mostrado mediante un vídeo explicativo ante los medios.

Competirá en el concurso 'Propuestas innovadoras a los retos para el desarrollo sostenible', organizado por la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España. Avilés suma éxitos previos: tres finalistas del IES Carreño Miranda, una del IES Nº 5 y campeonatos nacionales en 2020 y 2025 con Santo Ángel.