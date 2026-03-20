Tres heridos en un accidente de tráfico en la N-632 cerca de Avilés

Archivo - Baliza V16 de emergencia para vehículos, - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas en un accidente de tráfico que ocurrió en la N-632, cerca de Avilés, en dirección a Piedras Blancas (Castrillón).

El accidente tuvo lugar a las 17.55 horas, cuando dos turismos colisionaron, terminando uno de ellos volcado sobre la vía, según ha informado la Guardia Civil a Europa Press.

Como resultado de este siniestro viario, los tres heridos han sido trasladados al Hospital de Avilés para realizar una valoración médica. En el lugar se encuentran dos patrullas del destacamento de Gijón y equipo Equipos de Investigación de Siniestros Viales EIS de Ribadesella.

Esta tarde se ha producido otro accidente de tráfico en las carreteras asturianas. En esta ocasión ha ocurrido en la A-66, a la altura del kilómetro 44.2 sentido Oviedo y solo se han producido daños materiales.