Tres heridos graves y siete leves en los 32 accidentes registrados el fin de semana

Archivo - Un agente de la Guardia Civil de Tráfico. - GUARDIA CIVIL - Archivo

OVIEDO 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El último fin de semana de agosto se ha saldado en las carreteras asturianas con un total de tres heridos graves y siete leves en un total de 32 accidentes.

No se han registrado fallecidos, según fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press. En la jornada del viernes día 28 de agosto fueron dos los heridos leves en un día en el que se produjeron catorce siniestros.

El número de accidentes el sábado 29 de agosto fue de trece, con dos heridos graves y tres leves. Por último, este domingo día 30 de agosto concluyó con cinco accidentes en una jornada en la que se contabilizaron cuatro heridos: uno grave y dos leves.