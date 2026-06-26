Tres heridos leves en una colisión de dos turismos en Cangas del Narcea

Accidente en Cangas del Narcea - SEPA

OVIEDO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas leves después de que se registrase una colisión de dos turismos en al municipio asturiano de Cangas del Narcea.

Según información del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) recogida por Europa Press, el suceso se produjo en la calle Uría.

El conductor de uno de los coches fue evacuado de su interior, inmovilizado con collarín y chaleco espinal, por los bomberos del parque de Cangas del Narcea.

La sala del 112 de Asturias recibió el aviso a las 11.50 horas. El Servicio de Asistencia Médica Urgente (SAMU) envió al lugar al equipo de Atención Primaria de Cangas del Narcea y una ambulancia. Los afectados fueron evacuados, leves, para más pruebas la hospital cangués. El accidente se comunicó a la Policía Local