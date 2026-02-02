Tres heridos tras salirse su coche en una rotonda en Langreo

Accidente de tráfico en Langreo. - SEPA

OVIEDO, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos mujeres y un hombre han resultado heridos de diversa consideración tras sufrir una salida de vía en la rotonda de la AS-117 con la AS-I, en Riaño (Langreo).

Según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), el accidente tuvo lugar a las 0.50 horas de este lunes. En la llamada se indicó que se había producido la salida de vía de un turismo y sus ocupantes no salían del mismo.

Hasta el lugar se desplazaron bomberos del SEPA, que procedieron a asegurar el vehículo y excarcelar al hombre, que permanecía en el automóvil. La UVI Móvil y la ambulancia de soporte vital básico de la zona trasladaron a los tres afectados al Hospital Valle del Nalón.

Tras finalizar la intervención, la dotación regresó a base, llegando a las 2.15 horas. La sala del 112 del SEPA informó del suceso a la Guardia Civil, al SAMU y al servicio de mantenimiento de la vía.