Tres hospitales asturianos participan en un proyecto europeo de refuerzo de seguridad para profesionales sanitarios

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OVIEDO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tres hospitales del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) participan en el proyecto 'Brave-Wow', financiado por la Unión Europea y orientado a mejorar la seguridad laboral, fortalecer los mecanismos de apoyo a los profesionales sanitarios y promover entornos de trabajo más inclusivos y saludables.

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), el Hospital Vital Álvarez Buylla (Mieres) y el Hospital Carmen y Severo Ochoa (Cangas del Narcea) se han sumado a una investigación que ha implicado a 338 profesionales. Los resultados obtenidos servirán para orientar nuevas medidas destinadas a mejorar el bienestar del personal, reforzar la prevención y optimizar la respuesta de las organizaciones sanitarias ante situaciones que puedan afectar a la seguridad y al clima laboral, según ha informado el Principado en nota de prensa.

Uno de los datos más destacados es que el 57,1% de las personas consultadas considera que puede trasladar abiertamente sus inquietudes a la dirección de su centro. Este dato ofrece una base sólida para seguir fortaleciendo los canales de comunicación interna, la escucha activa y la participación de los profesionales en la mejora de sus entornos de trabajo.

El estudio también ha permitido identificar ámbitos en los que resulta aconsejable profundizar, como el conocimiento de los recursos disponibles, los procedimientos de seguimiento tras la comunicación de incidencias y el refuerzo de las estrategias de prevención.

La participación de los tres hospitales asturianos en 'Brave-Wow' permite incorporar la experiencia directa de sus profesionales al diseño de futuras actuaciones. Las conclusiones recabadas se completarán en una segunda fase del proyecto, que incluye la creación de grupos focales con profesionales sanitarios. Este trabajo permitirá conocer mejor qué mejoras pueden aplicarse.

A partir de los resultados obtenidos, los socios de 'Brave-Wow' desarrollarán y pondrán a prueba iniciativas adaptadas a los distintos entornos sanitarios, con especial atención a la prevención, el apoyo a los profesionales y el fortalecimiento de la respuesta organizativa.

Para los tres hospitales Sespa, "el proyecto supone una oportunidad para compartir experiencias con otros sistemas sanitarios europeos y trasladar ese conocimiento a mejoras concretas que contribuyan a reforzar el bienestar de los equipos y la calidad de los entornos de trabajo".