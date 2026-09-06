El Triatlón de San Esteban regresa con 145 deportistas y acoge el Campeonato de Asturias en distancia Sprint

Deportista. - FEDERACIÓN DE TRIATLÓN DEL PRINCIPADO

MUROS DEL NALÓN, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 145 triatletas va a participar este domingo en el Triatlón de San Esteban, una prueba histórica del calendario regional y nacional recuperada este año por la Federación de Triatlón del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Muros de Nalón. La cita albergará el Campeonato de Asturias de Triatlón en distancia Sprint y será puntuable para el Ranking Astur Cántabro de Triatlón y el Súper Ranking Emporium FTPA 2026.

El evento deportivo cuenta con tres salidas diferenciadas a lo largo de la mañana. A las 10.30 horas comenzará la competición en distancia Sprint para las categorías juvenil, júnior, Sub23, absoluta, V1, V2 y V3, en la que los participantes van a recorrer 750 metros de natación, algo menos de 20 kilómetros en el sector de ciclismo y cinco kilómetros de carrera a pie.

A las 10.35 horas se iniciará la prueba para las categorías infantil y cadete en modalidad SuperSprint, mientras que a las 12.30 horas ha quedado programada la carrera de promoción de Acuatlón para las categorías alevín, benjamín y prebenjamín, con recorridos adaptados a las edades de los competidores.

La prueba de natación se va a disputar en la dársena de San Esteban, desde la zona de salida hasta la rampa donde ha quedado ubicada la primera transición. Por su parte, el trazado de ciclismo se ha diseñado en tres vueltas para la distancia Sprint y una para la SuperSprint, con una ascensión que parte del nivel del mar hasta el entorno del área recreativa de La Atalaya, tras subir la calle Áncora y pasar junto al Mirador del Espíritu Santo.