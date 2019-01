Trib.- Acepta seis años de cárcel por agredir al ex marido de su pareja, al que le hizo perder un ojo

Publicado 08/01/2019 13:27:13 CET

OVIEDO, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre acusado de agredir en Oviedo al ex marido de su pareja, que sufrió varias fracturas y perdió un ojo a consecuencia de los golpes recibidos, ha reconocido este martes los hechos y ha asumido una condena de seis años de prisión. La vista oral estaba señalada hoy en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.

Según el escrito de Fiscalía, sobre las once de la noche del día 2 de mayo de 2017, la víctima, de 60 años, se hallaba en un bar de la calle Vetusta de Oviedo en compañía de su ex esposa. En un momento dado llegó al local el novio de la mujer, el ahora condenado que movido por los celos que sintió al ver a su novia con su ex marido, se acercó a éste y le propinó un puñetazo en el rostro.

Al ver lo sucedido, la mujer hizo salir del bar al condenado, quien al instante volvió a entrar y golpeó repetidas veces a la víctima con una silla y con puñetazos en diversas partes del cuerpo.

Como consecuencia de la agresión, el agredido resultó con lesiones consistentes en traumatismo nasal con fractura de huesos marginal, fracturas de costillas y traumatismo ocular derecho con estallido ocular, que requirió evisceración del globo ocular, en ese ojo había recibido un trasplante de córnea un mes antes y seguía un curso evolutivo dentro de la normalidad.

Para su curación, además de la asistencia facultativa inicial, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente para evisceración del globo ocular derecho, con posterior colocación de prótesis; recibió también tratamiento farmacológico ansiolítico y antidepresivo.

Los hechos fueron considerados constitutivos de un delito de lesiones por los que el procesado asumió una condena de 6 años de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y el abono al Sespa de los gastos médicos ocasionados. La víctima se reservó el ejercicio de las acciones civiles para el pago de las correspondientes indemnizaciones.