Fiscalía pide prisión provisional, comunicada y sin fianza, para los 2 detenidos por robos en viviendas en Gijón

Archivo - Palacio de Justicia de Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Área de Gijón ha solicitado a la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Gijón, plaza número cuatro, el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, para los dos detenidos este fin de semana pasado por el robo en viviendas.

Según la información facilitada por el Ministerio Público, sin perjuicio de que esta calificación pueda modificarse a lo largo de la instrucción del procedimiento, considera que los arrestados podrían ser autores de los delitos "de robo en casa habitada, uno consumado y dos en grado de tentativa, y de pertenencia a grupo criminal".

Asimismo, ha solicitado esta medida cautelar al considerar que existe riesgo de fuga por falta de arraigo de los dos detenidos y riesgo de reiteración delictiva.