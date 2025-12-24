Los tribunales dan la razón al Ayuntamiento de Corvera frente a un proyecto energético en suelo agrario

Archivo - Tribunal Superior de Justicia de Asturias - AGF - Archivo

OVIEDO, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Oviedo y el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) han dado la razón al Ayuntamiento de Corvera y han confirmado que actuó conforme a derecho al denegar la licencia solicitada por una empresa para instalar una planta de almacenamiento de energía eléctrica mediante baterías en suelo no urbanizable de interés agrario, en Nuña (Cancienes).

Ambas resoluciones judiciales desestiman íntegramente los recursos interpuestos por la empresa promotora e imponen las costas procesales a la compañía. Los tribunales consideran que el proyecto tiene carácter de industria energética y que, por tanto, su implantación está expresamente prohibida en suelo no urbanizable de interés agrario, de acuerdo con lo establecido en el Plan General de Ordenación Urbana de Corvera.

Las sentencias rechazan además que la iniciativa pueda acogerse a procedimientos excepcionales, como estudios de implantación, planes especiales o autorizaciones autonómicas, al señalar que el planeamiento municipal no permite autorizar actividades industriales en suelos rústicos o de especial protección agraria.

El alcalde de Corvera, Iván Fernández, ha valorado este miércoles las resoluciones como una confirmación del compromiso adquirido con los vecinos de Nuña y del medio rural del concejo. "Dijimos que este tipo de proyectos no tendrían cabida en el medio rural y los hechos demuestran que así ha sido", ha señalado, subrayando que el municipio apuesta por compatibilizar el desarrollo industrial con la protección del territorio.

Fernández ha insistido en que Corvera dispone de suelo industrial suficiente para acoger proyectos energéticos e industriales "donde corresponde", y ha defendido un modelo de crecimiento basado en la legalidad, el respeto vecinal y la sostenibilidad. "Cada cosa en su lugar: las industrias en suelos industriales y el campo para el campo", ha concluido.