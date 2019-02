El tripartito prevé aprobar definitivamente el presupuesto municipal en marzo, a dos meses de las elecciones

Publicado 04/02/2019 16:26:25 CET

Ciudadanos y PP afean la "falta de entendimiento" entre los socios de Gobierno

OVIEDO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Oviedo, compuesto por los partidos PSOE, Somos Oviedo e Izquierda Unida, prevé aprobar de manera definitiva el presupuesto municipal de 2019 en marzo, a dos meses de las elecciones municipales del 26 de mayo.

Según han confirmado desde el Grupo Municipal de Somos a Europa Press, seguramente sea en la Junta de Gobierno de esta semana cuando se aborde la aprobación de las cuentas locales para, después de cumplir con todos los trámites necesarios, darles luz verde en un pleno municipal en marzo. De cumplirse estos plazos, la actual corporación local solo dispondrá de dos meses para ejecutar unos presupuestos que comenzaron a negociarse en el seno del tripartito en noviembre del pasado año.

El retraso en la aprobación de las cuentas ha generado malestar entre los dos grupos de la oposición en Oviedo, Ciudadanos y el PP, formaciones que reprochan al tripartito las demoras y su falta de entendimiento interno.

El portavoz de Ciudadanos, Luis Pacho, ha criticado que 2019 vaya a ser "otro año vacío para Oviedo" al no tener unos presupuestos aprobados a tiempo "por culpa de tres socios de un tripartito que no se comunica entre sí y que sólo habla a través de correos electrónicos".

En declaraciones a Europa Press, Pacho ha lamentado que "hayan hecho falta cuatro años de mandato vacío para que el alcalde caiga del guindo y se entere de lo que nos perjudica no tener unos presupuestos aprobados sin meses de retraso".

"Sin presupuestos a tiempo no hay obras de reforma en un Auditorio a medio gas, no hay ampliación de comedores en colegios como el Buenavista I o el de Ventanielles y no hay obras en el Campo San Francisco, que sigue esperando bajo los andamios del Bombé y con las baldosas rotas de los Álamos a que este vodevil tripartito se vaya para casa", ha apostillado el portavoz de Ciudadanos.

Pacho ha apuntado asimismo al "esperpento" que supone, a su juicio, "un desgobierno que se echa en cara no tener unos presupuestos aprobados a tiempo porque no se responden correos electrónicos enviados a mediados de diciembre entre ellos".

Por su parte el edil del PP Eduardo Rodríguez ha denunciado que en cuatro años de legislatura el tripartito "ha traído una peligrosa paralización de la ciudad y ha demostrado con creces una falta de responsabilidad", arrojando un porcentaje del 25 por ciento del mandato "en situación de prórroga presupuestaria". Esto pone en evidencia, a su juicio, "no solo incapacidad, sino graves problemas de entendimiento y constantes desencuentros".