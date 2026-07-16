Una tromba de agua desborda un río en Llamera y provoca inundaciones y la muerte de animales

Archivo - Imagen de archivo de una inundación. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 16 Jul. (EUROPA PRESS

Una tromba de agua registrada este miércoles en la localidad de Llamera, en Cangas del Narcea, ha provocado inundaciones y daños materiales, aunque no ha causado heridos, según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) - .

El SEPA mantiene movilizados en la zona a una decena de efectivos de Bomberos, junto al jefe de la zona suroccidental. También ha desplazado la Unidad de Drones, el Vehículo de Apoyo Logístico (VAL) y el Grupo de Rescate con el helicóptero medicalizado, que logró tomar tierra pese a las condiciones meteorológicas. Una vez confirmado que no había personas afectadas, tanto el helicóptero como la Unidad Canina activada inicialmente regresaron a sus bases.

Los bomberos han constatado la muerte de varios animales y trabajan para facilitar el acceso a viviendas y estabulaciones mediante maquinaria pesada, con la colaboración del Ayuntamiento de Cangas del Narcea, ante la posibilidad de que aún queden animales atrapados.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 15.38 horas. Los vecinos alertaron de una intensa tromba de agua que provocó el desbordamiento de un río y, posteriormente, de un regato, afectando a varias viviendas y otras construcciones. Del suceso también fueron informados la Guardia Civil, la Policía Local, el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico.