El TSJA rechaza el pago de una prima por sábado a 43 trabajadores de Emulsa al ser parte de su jornada ordinaria

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). - EUROPA PRESS

OVIEDO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha desestimado el recurso de suplicación interpuesto por 43 trabajadores de la Empresa Municipal de Servicios de Medioambiente Urbano de Gijón (Emulsa) que reclamaban el cobro de una prima por trabajar los sábados. El tribunal confirma así la sentencia previa del Juzgado de lo Social nº1 de Gijón, que ya había absuelto a la empresa de estas reclamaciones de cantidad.

Los trabajadores demandantes, pertenecientes mayoritariamente al servicio de Higiene Urbana, pretendían el reconocimiento del derecho a percibir la "prima de sábado" recogida en el convenio colectivo de la empresa, que para el año 2024 ascendía a 73,46 euros brutos. La parte recurrente argumentaba que el convenio no supedita el devengo de este plus a que el trabajo sea ocasional o excepcional, por lo que entendían que debía abonarse aunque el sábado formara parte de su jornada habitual.

Sin embargo, el TSJA avala la interpretación del juzgado de instancia al considerar que dicha prima es una retribución específicamente prevista para servicios excepcionales o no habituales. La sentencia señala que, según el convenio y los acuerdos posteriores de 2024, el personal de Higiene Urbana tiene establecida una jornada ordinaria que se desarrolla de lunes a domingo.

El fallo expone que el plus por sábado tiene sentido en colectivos donde la jornada habitual es de lunes a viernes --como en la limpieza de colegios o talleres-- y se les requiere trabajar un sábado de forma puntual. Por el contrario, el tribunal sostiene que "no tiene sentido" que se abone un plus por la prestación de servicios en un día que ya forma parte de la jornada laboral ordinaria del trabajador.