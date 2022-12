El TSJA rechaza la pretensión de Oviedo de pagar a Metrópoli por un patrocinio que no existió en la Navidad de 2019

OVIEDO, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha declarado nulo el acuerdo de la Junta de Gobierno de Oviedo del 2 de diciembre de 2021 por el que se acordó liquidar el contrato de patrocinio del 'Espacio Navidad en Oviedo' con la empresa Festivales Siglo XXI (Metrópoli) por importe de 96.800 euros. La sentencia refleja que ese acuerdo --que se adoptó tras una sentencia previa que había declarado nulo el contrato de patrocinio al entender que la naturaleza del contrato no era tal, sino que "estaba encubriendo" un contrato "distinto y más oneroso" para el Ayuntamiento-- pretendía "eludir" el cumplimiento de la anterior decisión judicial.

La actual sentencia se produce después de que los grupos municipales del PSOE y Somos Oviedo recurrieran un Auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo, que declaraba que "no ha lugar" a la nulidad del acuerdo del Ayuntamiento porque "la mercantil ha llevado a cabo la actividad y la Administración le ha de abonar el valor o precio dado a dicha actividad" para no caer en un "enriquecimiento injusto" por parte del Ayuntamiento.

El TSJA rechaza ahora este argumento, y alega que el acuerdo del Ayuntamiento "elude el correcto cumplimiento" de la sentencia inicial porque se utiliza la ley para "mantener el pago ya convenido por ese otro contrato encubierto". "La decisión adoptada es contraria a la sentencia y ha de considerarse dictada con la intención de eludir su cumplimiento, ya que, de hecho, determina su total ineficacia y la convierte en papel mojado", remarca el tribunal.

Establece el TSJA que el contratista debería devolver el pago recibido, que asciende a 96.800 euros, y el Ayuntamiento "debería devolver el valor económico" de la publicidad realizada desde el 27 de diciembre al 5 de enero, pero no el pago de otros servicios que "no constituían el objeto del contrato, no fueron ejecutados en virtud del mismo, y beneficiaban sobre todo a la empresa que realizaba esas actividades". "Esta última y relevante consideración excluye toda posibilidad de apreciar el enriquecimiento injusto por parte del Ayuntamiento de Oviedo al que se refiere el auto apelado", zanjan los magistrados.

Contra esta sentencia el Ayuntamiento puede interponer recurso de casación en un plazo de 30 días.

PSOE Y SOMOS CRITICAN LA "MANIOBRA" MUNICIPAL PARA BENEFICIAR A LA EMPRESA

Tras conocer esta sentencia, los concejales del PSOE Ricardo Fernández y Somos, Ana Taboada, han ofrecido unas declaraciones a los medios en las que han criticado la "maniobra" del Equipo de Gobierno del PP y Ciudadanos para beneficiar a la empresa.

Ricardo Fernández ha dicho que le llama especialmente la atención que la primera sentencia hacía referencia a la "trampa" como recurso del Ayuntamiento para adjudicar a dedo unas actividades navideñas a la empresa, y la actual sentencia dice que se ha hecho "todo lo posible" para "eludir el cumplimiento" de la anterior.

"El Ayuntamiento, en vez de defender sus intereses, defiende los intereses de una empresa privada", ha criticado. "Son 96.800 euros de patrimonio público", ha defendido, remarcando que casos como este revelan "cómo se está administrando este Ayuntamiento".

Por su parte, Ana Taboada ha criticado las "argucias legales" que el Ayuntamiento ha intentado para "hacer frente con dinero público a una actividad cien por cien privada".

Este es "un nuevo varapalo judicial" que se suma, afirma Taboada, a una "tanda de sentencias" en contra de la gestión del Ejecutivo local. "Deberían dar explicaciones", ha dicho la portavoz de Somos, que ha pedido "algún tipo de dimisión" en el Ayuntamiento.