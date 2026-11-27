Archivo - Fachada de la empresa TSK. - Jorge Peteiro - Europa Press - Archivo

OVIEDO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

TSK Electrónica y Electricidad, S.A. ha nombrado a su vicepresidenta, Beatriz García Rico, presidenta provisional del Consejo de Administración tras el fallecimiento de Sabino García Vallina, accionista mayoritario y presidente de la sociedad.

La compañía lo ha comunicado este viernes mediante un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), conforme al artículo 227 de la Ley 6/2023, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión.

De acuerdo con los Estatutos Sociales y el Reglamento del Consejo de Administración, García Rico asumirá de forma provisional las funciones de la Presidencia.

Por su parte, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones iniciará el procedimiento para ordenar la sucesión y elevar la correspondiente propuesta al Consejo.

La compañía ha precisado que la gestión ordinaria y la dirección ejecutiva de la sociedad continúan desarrollándose con normalidad bajo la responsabilidad del consejero delegado. Asimismo, TSK ha informado de que comunicará los acuerdos que adopte el Consejo respecto de su composición y de la de sus comisiones.