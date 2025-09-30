TUA confirma el inicio de la instalación del sistema de seguridad DriveCam en los autobuses urbanos

OVIEDO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La empresa de autobuses urbanos TUA ha confirmado que ya ha comenzado la instalación del sistema de seguridad DriveCam en su flota, en cumplimiento del acuerdo alcanzado el pasado 29 de mayo entre el Comité y la compañía, ratificado esa misma noche por la Asamblea de trabajadores, lo que motivó la desconvocatoria de la huelga prevista para septiembre.

Según ha explicado la empresa a Europa Press, la medida no responde a una decisión unilateral, sino a la puesta en marcha de un acuerdo laboral previo que contemplaba la implantación del sistema a partir del 10 de septiembre. Posteriormente, en la reunión mantenida el 17 de septiembre en el Sasec, TUA destaca que mostró "disponibilidad y sensibilidad" aceptando ampliar el plazo de instalación hasta el 29 de septiembre para garantizar una aplicación ordenada del compromiso adquirido.

La compañía subraya que el sistema DriveCam se ha instalado ya en miles de autobuses en todo el mundo, con millones de pasajeros que se benefician de su eficacia probada en la reducción de siniestros. En el caso de Oviedo, TUA confía en que su incorporación permita disminuir en hasta un 30 por ciento los accidentes de autobús y contribuya a reforzar la seguridad tanto de conductores como de usuarios del transporte urbano.