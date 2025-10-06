El túnel de El Padrún estará cortado en sentido Oviedo en horario nocturno hasta el 10 de octubre

Afectaciones de tráfico en el Túnel del Padrún en sentido Oviedo. - GOBIERNO DE ESPAÑA

OVIEDO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha informado de que desde hoy lunes 6 y hasta el miércoles 10 de octubre, se cortará el túnel de El Padrún en sentido Oviedo durante las noches, de 22.00 a 7.00 horas.

El ministerio continúa con las obras de modernización y mejora de los túneles de Ángel Uriel y El Padrún en la A-66 en Asturias, con un presupuesto de 7,26 millones de euros financiados por fondos europeos dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Tras finalizar los trabajos en el túnel de El Padrún en sentido León, se iniciarán las labores en el tubo sentido Oviedo. Estas incluyen impermeabilización con lámina ignífuga, colocación de la estructura para nuevos ventiladores e instalación de tubería de protección contra incendios.

Para evitar problemas de tráfico, se han habilitado itinerarios alternativos señalizados: En sentido Oviedo, el tráfico se desviará entre los kilómetros 41 y 43 por el tubo sentido León, usando pasos de mediana en ambos lados del túnel.

En sentido León, la circulación se desviará por la N-630 desde la salida 35 de la A-66 hasta el enlace de Cardeo. Para ir de Olloniego a Mieres, se recomienda una ruta alternativa por la carretera AS-116 hasta conectar con la Autovía Minera AS-I.