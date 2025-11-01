Un turismo y una bicicleta implicados en un accidente de tráfico en el centro de Oviedo

OVIEDO 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Oviedo han tenido que intervenir este sábado como consecuencia de un accidente de tráfico producido en la calle Avenida Galicia.

El suceso se ha producido en la tarde de este sábado y se han visto implicados un coche plateado de la marca Ford y un hombre que iba en bicicleta, según han confirmado a Europa Press fuentes municipales.

Hasta el lugar, además de los agentes de la Policía Local que realizaron las correspondientes comprobaciones, se trasladó una ambulancia.