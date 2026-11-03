El turismo crece un 4,2% hasta septiembre y alcanza los 2,3 millones de visitantes - PRINCIPADO

OVIEDO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Asturias avanza en la consolidación de un modelo turístico que apuesta por la diversificación, la desestacionalización y la apertura a nuevos mercados, como avalan los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al mes de septiembre, que elevan hasta los 2,3 millones el número de personas que visitaron la comunidad en los primeros nueve meses del año.

Esta cifra refleja un crecimiento del 4,21% respecto al mismo período de 2025. Por su parte, las pernoctaciones se situaron en 5,7 millones, un 2,73% más. Ambos indicadores marcan un nuevo récord, como los más altos de la serie histórica.

Este incremento se refleja especialmente en los alojamientos rurales y en el mercado internacional, dos ámbitos prioritarios para el Gobierno del Principado. De enero a septiembre, utilizaron estos establecimientos 289.435 personas, un 15,44% más que en el mismo periodo del año anterior. Las estancias, por su parte, alcanzaron las 913.827, un 14% más.

La evolución del turismo internacional refuerza también la estrategia de diversificación de mercados: casi uno de cada tres visitantes que eligieron la comunidad en septiembre procedía del extranjero, lo que supone el 29,98% del total registrado y el 26,75% de las pernoctaciones. En el acumulado del año, este mercado representa ya el 24,73% de los turistas y el 21,67% de las estancias.

Los datos generales referidos a septiembre, que confirman la evolución positiva del sector, cifran en 340.741 las personas que visitaron Asturias en ese mes, lo que implica un 10,93% de incremento interanual, y en 745.083 las pernoctaciones, un 4,21% más. Los indicadores económicos también acompañan esta evolución.

La tarifa media diaria (ADR) de los hoteles de la comunidad alcanzó los 87,36 euros, un 3,72% más que un año antes, mientras que el ingreso medio por habitación disponible (RevPAR) se situó en 53,35 euros, un 3,09% más.

También el empleo mantuvo un comportamiento positivo. Los alojamientos contabilizaron 6.438 puestos de trabajo, un 2,27% más que el mismo mes de 2025, lo que refuerza la dimensión económica y laboral de esta actividad en el Principado.