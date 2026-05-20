Turón acogerá la primera promoción de pisos de alquiler asequible para mayores

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, visita las obras de construcción de 37 viviendas tuteladas para personas mayores en el antiguo edificio del colegio de La Salle, en Turón. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 20 (EUROPA PRESS)

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha visitado este miércoles las obras de construcción de 37 viviendas de alquiler asequible, con la gestión por definir, para personas mayores en el antiguo edificio del colegio de La Salle, en Turón. En la visita ha estado acompañado por la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto; el alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, y responsables de la empresa encargada de la actuación.

Durante el recorrido, que ha permitido comprobar el avance de unos trabajos con un plazo de ejecución de 22 meses y un presupuesto cercano a los cinco millones, Zapico ha subrayado que se trata de la primera iniciativa de vivienda tutelada para personas mayores impulsada por su consejería.

El consejero ha recordado que este proyecto comenzó a gestarse en 2018, durante la negociación de los presupuestos, cuando desempeñaba su labor como diputado. Fue entonces cuando surgió la oportunidad de financiar una promoción de este tipo. Tras mantener conversaciones con el entonces alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, se logró avanzar en el acuerdo con el respaldo del Partido Socialista.

En este sentido, Zapico ha lamentado el tiempo transcurrido hasta la materialización de la obra, aunque ha destacado el trabajo del actual alcalde, Manuel Ángel Álvarez, para sacar adelante la iniciativa. A su juicio, esta promoción supone un paso importante para un valle especialmente afectado por la reconversión minera y la despoblación.

Asimismo, ha señalado que el proyecto permitirá recuperar un edificio que "no merece este estado de abandono" y, al mismo tiempo, ofrecer vivienda asequible a las personas mayores del municipio.

El consejero también ha reiterado el compromiso de su departamento con las cuencas mineras: "Estamos trabajando tanto en esta como en la del Nalón en la regeneración urbana y en la puesta a disposición de vivienda pública para quienes más lo necesitan. Esta legislatura evidencia que por fin existe una política de vivienda y promoción pública en toda Asturias después de tres mandatos consecutivos sin ella".

Zapico ha destacado que Asturias es la comunidad autónoma donde menos ha aumentado el precio del alquiler, con un incremento del 2,7%, frente al 3,5% de la media nacional, lo que, a su juicio, demuestra el impacto de las políticas públicas de vivienda en el territorio.