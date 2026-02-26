La UAX anuncia la apertura "inminente" del proceso de admisión para su nuevo centro universitario en Oviedo

La decana de la Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud y directora del área One Health, Aida Suárez y ell consejero delegado del Grupo Educativo UAX, Domingo Mirón en Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado del Grupo Educativo UAX, Domingo Mirón, y la decana de la Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud y directora del área One Health, Aida Suárez, han presentado este jueves en el hotel Eurostars Palacio de Cristal de Oviedo los detalles del futuro Centro Universitario UAX Asturias, que comenzará su actividad en el curso 2026-2027 con unos 250 alumnos y cuyo proceso de admisión de alumnos será "inminente".

Mirón ha señalado que las obras de adecuación en el edificio Calatrava, que será la sede de la UAX en Oviedo, "están cumpliendo el calendario establecido" y ha avanzado que la universidad arrancará su primera fase en septiembre. Su objetivo es que en torno a un 30% del alumnado proceda de fuera de Asturias y consolidar un polo de salud en Oviedo al servicio de toda la comunidad.

El responsable del grupo educativo ha indicado que los procesos de contratación ya están abiertos y ha confiado en generar empleo cualificado para unas 250 personas, de las que aproximadamente el 80% será personal docente. Tras el inicio con los grados de Medicina y Enfermería, la previsión es seguir creciendo con nuevas titulaciones, como Odontología y Farmacia, y pasar de los 250 alumnos iniciales a alrededor de 2.000 estudiantes en los primeros cinco años de funcionamiento.

Suárez ha reiterado que la apertura del proceso de admisión será "inminente" y ha explicado que las pruebas de acceso serán "muy exigentes", con una evaluación del perfil académico y entrevistas personales, con el objetivo de seleccionar a los mejores candidatos ante la alta demanda existente en Asturias en las titulaciones del ámbito de la salud.

Ha subrayado además que están firmando convenios con instituciones públicas y privadas para garantizar prácticas externas a todos los alumnos, afirma que las prácticas internas se realizarán en el propio centro. "Uno de los grandes objetivos es retener talento, facilitando que los estudiantes asturianos se formen y puedan trabajar en la región", apunta.

La decana ha añadido que la UAX apoyará a los estudiantes en la búsqueda de alojamiento en la ciudad, sin descartar a largo plazo disponer de instalaciones propias residenciales. La sede de la UAX en el Calatrava contará con unos 14.000 metros cuadrados y forma parte de un proyecto de medio y largo plazo que implica una inversión global cercana a los 40 millones de euros, de los que unos 14 millones se destinarán a la adecuación constructiva del edificio.