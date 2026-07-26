La UCE eleva a Bustinduy el "modelo Oviedo" de libre acceso con comida y bebida a conciertos

Archivo - El presidente de la Unión de Consumidores y Usuarios (UCE) de Asturias, Dacio Alonso - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Consumidores de Asturias (UCE) ha enviado formalmente un escrito al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, para poner en valor la actuación del Ayuntamiento de Oviedo en la defensa de los derechos de los usuarios en espectáculos públicos, permitiendo el acceso con comida y bebida en los conciertos, y pedir que se promueva este protocolo como modelo de referencia a nivel nacional.

La organización ha adjuntado a su escrito la cartelería oficial editada por el consistorio ovetense, en la que se informa explícitamente de que se permite el acceso a los recintos con comida y bebida adquiridas en el exterior, dando cumplimiento a lo amparado por la Ley de Espectáculos Públicos del Principado de Asturias desde hace más de dos décadas.

El presidente de la Unión de Consumidores de Asturias, Dacio Alonso, ha destacado que el Ayuntamiento de Oviedo "ha demostrado que defender al consumidor no es solo multar a posteriori, sino ser proactivo sobre el terreno", tras recordar que el municipio llegó a rotular las carpas oficiales en San Mateo e imponer sanciones a promotoras tras las denuncias presentadas por la asociación.

En contrapunto a la capital asturiana, la organización ha denunciado la existencia de "tres Asturias radicalmente distintas" y ha criticado las prácticas permitidas en Gijón, donde ha señalado que el personal de control obligó de forma indiscriminada a los asistentes a tirar sus botellas de agua en los accesos del concierto de La Oreja de Van Gogh. Alonso ha calificado de "intolerable" que se impida la entrada con agua en pleno verano para forzar un gasto extra en el interior a precios abusivos.

Alonso ha tildado de "alarmante" la situación en Avilés, donde mantiene abierto un expediente por estas mismas restricciones desde noviembre de 2022. "Tras casi cuatro años de parálisis y ante los requerimientos directos de la asociación, tanto la alcaldesa como el concejal instructor del expediente han respondido con el silencio y una absoluta falta de transparencia. El bloqueo es tal que la organización ya se encuentra a la espera de que el Consejo de Transparencia de España intervenga y obligue por ley al consistorio avilesino a entregar la documentación ocultada", ha expuesto.

Para el presidente de UCE Asturias "lo de Avilés es un desprecio absoluto a los derechos ciudadanos y a la labor de control de los agentes sociales". "Que lleven años ocultando un expediente sancionador y que la propia alcaldesa ignore nuestras peticiones nos obliga a recurrir al Consejo de Transparencia de España. Las instituciones no están para tapar los abusos de las empresas, sino para rendir cuentas ante los ciudadanos", ha añadido.

Desde la Unión de Consumidores de Asturias recuerdan que los conciertos y festivales son eventos culturales, "no negocios con exclusividad de hostelería". Por ello, hacen un llamamiento masivo a los asturianos que asistan a espectáculos este verano. "Si les prohíben entrar con su comida o su botella de agua, no se callen: exijan la Hoja de Reclamaciones de forma inmediata en el recinto, hagan una fotografía de la misma y hágamosla llegar para tramitar la denuncia correspondiente ante Consumo", ha concluido.