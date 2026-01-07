La UCE reclama al Principado que ejerza sus competencias para recuperar el modelo tradicional de rebajas

El presidente de la Unión de Consumidores de Asturias, Dacio Alonso, durante la rueda de prensa de este miércoles. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Unión de Consumidores de Asturias (UCE), Dacio Alonso, ha denunciado este miércoles que "el 80% de los consumidores asturianos siguen considerando un fracaso la desregulación de las rebajas, que implantó el Gobierno en el año 2012"; y ha reclamado al Principado que actúe para recuperar el modelo tradicional de rebajas.

En rueda de prensa, Alonso ha subrayado que el Ejecutivo autonómico "tiene competencia y capacidad para ejercitar esta reivindicación" que la UCE ha trasladado en el Consejo Asesor de Comercio, en referencia a la posibilidad de regular las rebajas conforme a un modelo tradicional, con periodos y garantías específicas. A su juicio, devolver ese sistema permitiría "dar mayor seguridad, mayores garantías y beneficiar especialmente a los consumidores y al pequeño comercio".

El responsable de la organización ha insistido en que la liberalización de las rebajas, vigente desde hace más de diez años, "no cuenta con el apoyo de los ciudadanos" y ha supuesto "un perjuicio claro para los derechos de los consumidores", beneficiando principalmente a las grandes superficies y multinacionales, en detrimento del pequeño comercio y de las garantías tradicionales asociadas a los periodos de rebajas; y cambiando los hábitos de compra de los consumidores sin su respaldo.

Alonso ha recordado que, pese a la liberalización, siguen existiendo una serie de derechos básicos del consumidor en rebajas, entre ellos que los productos rebajados deben haber estado al menos un mes en el establecimiento antes del inicio del periodo y no haber sido objeto de ninguna promoción previa. En este sentido, ha afirmado que "las grandes superficies nunca han cumplido ni siquiera la escasa regulación que existe actualmente".

Respecto a las reclamaciones registradas en 2025, ha indicado que, según los datos del Observatorio de Consumo de la Unión de Consumidores de Asturias, la mayoría están vinculadas a los cambios de productos y a la política de vales frente a la devolución del dinero, por lo que ha recomendado a los consumidores preguntar siempre por las condiciones antes de comprar y ha pedido a los comercios que "acaben con la política de vales.

DELITOS ONLINE

En relación con el auge de la compra online, Alonso ha recordado que los consumidores disponen de un derecho de desistimiento de 14 días, que comienza desde la realización de la compra, sin necesidad de justificar la devolución. Ha señalado que cerca del 20% de las compras ya se realizan por vía online y ha advertido de la importancia de conocer el domicilio fiscal del vendedor y los canales de reclamación para evitar estafas.

Según los datos consultados y facilitados por la UCE, se constata un aumento de los delitos informáticos entre 2019 y 2024. En concreto, en 2024 se conocieron 490.340 hechos, lo que supone un 31% más con respecto al año anterior. De esta cifra, el 93,2% corresponde a fraudes informáticos (estafas) y el 5,7% a amenazas y coacciones. Según la UCE, casi 12.000 denuncias se produjeron en Asturias.