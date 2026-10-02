UGT alerta de la persistencia de la temporalidad y el empleo precario en hostelería y turismo

Archivo - Imágenes de recurso de un camarero en un bar. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Empleo e Industria de UGT Asturias, Javier Campa, ha alertado este viernes de la persistencia de la temporalidad laboral en Asturias y ha reclamado a los sectores turístico y de servicios que mejoren la calidad del empleo, tras los datos del paro de septiembre, que ha calificado de "malos".

Campa se ha referido a los datos del paro ha señalado que el aumento del desempleo registrado cada mes de septiembre se repite "año tras año" y ha advertido de que la sociedad parece haber asumido esta situación, pese a que, a su juicio, responde a las características del empleo que se está ofertando en la comunidad.

"Estas son las consecuencias de la calidad de empleo que estamos ofertando en Asturias últimamente, y sobre todo en algunos sectores ligados al turismo y al ocio", ha afirmado.

El dirigente sindical ha defendido que Asturias se ha convertido en una potencia turística y que esa evolución debe repercutir en una mejora de las condiciones laborales de los trabajadores del sector, después de que alrededor de 1.600 personas hayan pasado al desempleo.

En este sentido, ha advertido de que la creciente orientación turística de la economía asturiana puede consolidar este comportamiento del mercado laboral, aunque ha asegurado que UGT seguirá reivindicando cambios en las políticas de empleo.

"Los trabajadores son como kleenex. Voy a ser duro. Usar y tirar", ha denunciado Campa, quien ha criticado que algunas empresas contraten personal durante julio, agosto y septiembre y posteriormente lo envíen al paro, para volver a incorporarlo en noviembre o diciembre con motivo de la campaña navideña. "No puede ser. No puede ser de ninguna manera", ha insistido.

Por otra parte, preguntado por la incidencia de la regularización de trabajadores en los datos de afiliación, Campa ha asegurado que está convencido de que este proceso está contribuyendo a incrementar las cotizaciones a la Seguridad Social.

Como ejemplo, ha aludido al repunte de mujeres afiliadas en el sector de los cuidados, que ha relacionado con trabajadoras que anteriormente desempeñaban su actividad sin estar dadas de alta y que ahora están siendo incorporadas al sistema. "Es una buena noticia. Es una gran noticia", ha concluido.