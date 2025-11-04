UGT alerta del repunte del desempleo en octubre en Asturias y exige reforzar el empleo estable y de calidad

Archivo - El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT Asturias ha alertado este martes sobre el repunte del paro registrado en el mes de octubre en el Principado, mostrando preocupación ante el aumento de 1.372 personas desempleadas inscritas en el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa), lo que supone una subida del 2,77% respecto al mes anterior y eleva el total a 50.889 personas sin trabajo.

La organización sindical destaca que, aunque en términos interanuales el paro ha descendido un 7,46%, la realidad sigue siendo la de un mercado laboral "frágil, marcado por la temporalidad y la precariedad, factores que afectan especialmente al sector servicios, la industria y al colectivo sin empleo previo".

UGT subraya la "necesidad urgente de reforzar las políticas activas de empleo, hacer hincapié en la contratación indefinida y de calidad, y combatir la temporalidad estructural, especialmente en los colectivos más vulnerables como mujeres y jóvenes, que siguen afrontando mayores dificultades de inserción laboral".

Además, el sindicato señala que el ligero incremento en la afiliación a la Seguridad Social en octubre, con 796 cotizantes más hasta alcanzar los 396.092, "no compensa la falta de oportunidades para todos los demandantes de empleo".

Por todo ello, UGT Asturias reclama el refuerzo de las políticas de empleo activo, con especial atención a jóvenes, mujeres y personas desempleadas de larga duración, así como medidas que incentivan la estabilidad y la calidad del empleo.