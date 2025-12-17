UGT asegura que CCOO y CSIF "bloquean" el VI Convenio del personal laboral del Principado

Archivo - Edificio Easmu en Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 17 Dic. (EUROPA PRESS) - UGT Servicios Públicos Asturias ha criticado este miércoles la postura de CCOO y CSIF en el marco de la negociación del VI Convenio Colectivo del personal laboral de la Administración del Principado de Asturias, después de que la reunión convocada para hoy, 17 de diciembre, no pudiera celebrarse por su incomparecencia.

La organización sindical considera que esta nueva ausencia forma parte de una "estrategia premeditada de bloqueo" que paraliza la negociación colectiva y priva al personal laboral de avances "largamente demandados", como las reclasificaciones profesionales pendientes, la creación del Grupo B para Técnicos Superiores y las mejoras en conciliación, promoción profesional y estabilidad en el empleo.

En una nota de prensa, desde UGT han advertido de que la falta de reuniones supone "tiempo perdido, derechos aplazados y expectativas frustradas" para la plantilla. El sindicato ha recordado que la negociación es el "espacio legítimo" para concretar mejoras laborales y ha asegurado que su actitud "supone una renuncia a la función básica de las organizaciones sindicales.