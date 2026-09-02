UGT Asturias alerta del aumento del paro en agosto pese al incremento de la afiliación y reclama empleo estable

Archivo - Sede de UGT en Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

UGT Asturias ha alertado del comportamiento "marcadamente dual" del mercado laboral asturiano en agosto, con un aumento de la afiliación a la Seguridad Social de 2.138 personas respecto al mes anterior, hasta alcanzar los 408.400 cotizantes, pero también con 276 desempleados más, que sitúan el total en 48.580 demandantes de empleo.

Destaca el sindicato que este crecimiento se sustenta, en gran medida, en la reciente regularización extraordinaria de personas migrantes y por ello añade que "lejos de discursos xenófobos o alarmistas, esta integración legal demuestra ser un motor económico indispensable que aporta mano de obra vital, sostiene nuestro sistema y aflora empleo con plenos derechos en la región".

UGT Asturias ha advertido además de que el desempleo consolida el incremento iniciado en julio y ha destacado que el dato interanual refleja 282 parados más que hace un año.

El colectivo sin empleo anterior ha concentrado una parte relevante del aumento, con 148 nuevos desempleados, un 2,61% más. El paro juvenil ha registrado asimismo un incremento de 244 personas menores de 25 años, que, según el sindicato, asume "casi la totalidad de la subida general".

En este contexto, UGT Asturias ha reclamado políticas activas de empleo dirigidas a los jóvenes que terminan su formación y a la población migrante recién regularizada para facilitar su incorporación a empleos "dignos".

El sindicato también ha alertado de la persistencia de la brecha de género. Las mujeres representan 28.479 de las 48.580 personas desempleadas en Asturias, frente a 20.101 hombres, lo que supone casi el 59% del total del paro registrado.