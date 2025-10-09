UGT y CCOO convocan una jornada de lucha en Asturias el 15 de octubre contra el "genocidio" en Gaza

Archivo - Imagen de archivo de la bandera de Palestina - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO han convocado en Asturias una jornada de lucha para el próximo 15 de octubre, en solidaridad con el pueblo palestino y para exigir el fin de lo que califican como un "genocidio". La movilización incluye paros de dos horas en todos los centros de trabajo, concentraciones en las empresas y frente a los ayuntamientos, y culminará con una manifestación sindical unitaria en Gijón, que partirá a las 19.00 horas de la Plaza del Humedal.

Las organizaciones sindicales, que se reivindican como internacionalistas y de clase, saludan el posible acuerdo de paz en Oriente Próximo, aunque insisten en que "seguiremos presionando para que sea una realidad y se reconozca el Estado Palestino".

Según detallan en un comunicado conjunto, la jornada de lucha es parte de una acción coordinada a nivel estatal, en la que la clase trabajadora expresa su solidaridad "sin fronteras".

Entre las demandas de los sindicatos se encuentran el alto el fuego permanente, la suspensión y revisión del Acuerdo de la UE con Israel, medidas contra empresas que lucran con el conflicto, la prohibición del comercio de armas con Israel, el aseguramiento de la ayuda humanitaria y la protección de la flotilla Global Sumud.

Los paros convocados se desarrollarán en los siguientes tramos horarios:

Turno de noche: de 02:00 a 04:00 horas.

Turno de mañana: de 10:00 a 12:00 horas.

Turno de tarde: de 17:00 a 19:00 horas.

Coincidiendo con los paros, se celebrarán asambleas y concentraciones en las empresas, así como concentraciones a las 11.00 horas ante los ayuntamientos. La jornada concluirá con una manifestación en Gijón, con salida desde la Plaza del Humedal y llegada a la Plaza del Ayuntamiento.

UGT y CCOO han hecho un llamamiento a toda la sociedad asturiana para sumarse a esta jornada de lucha, visibilizar la solidaridad del Principado y alzar la voz contra la injusticia. "El Estado palestino debe llegar y el sufrimiento del pueblo ha de cesar", subrayan.