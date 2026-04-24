UGT y CCOO convocan una manifestación el 28 de abril en Oviedo ante el aumento de la siniestralidad laboral en Asturias

El secretario de Salud Laboral y Medioambiente de UGT Asturias, Marino Fernández Reinaldo, y el responsable de Salud Laboral de CCOO de Asturias, Juan Manuel Suárez Baragaño. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

UGT y CCOO han convocado una manifestación el próximo 28 de abril en Oviedo, con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, para exigir la actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y del cuadro de enfermedades profesionales --vigente desde 2006-- ante el incremento de la siniestralidad laboral, que en 2025 dejó 22 fallecidos y 91 accidentes graves en la comunidad, un 15% más que el año anterior.

El secretario de Salud Laboral y Medioambiente de UGT Asturias, Marino Fernández Reinaldo, y el responsable de Salud Laboral de CCOO de Asturias, Juan Manuel Suárez Baragaño, han informado de que la movilización partirá a las 12.30 horas de la plaza de América y concluirá en la plaza de España, donde se dará lectura a un manifiesto conjunto.

Fernández ha señalado que el 28 de abril es una jornada para "recordar a todas aquellas personas que fallecieron o tuvieron un accidente laboral" y ha calificado de "inasumibles" las cifras de siniestralidad.

El representante de UGT ha indicado que en lo que va de 2026 se han registrado cuatro fallecimientos, dos en el puesto de trabajo y otros dos por causas no traumáticas, y ha atribuido parte de esta situación a que "algunas empresas no están cumpliendo con la ley de prevención de riesgos laborales" y conciben la seguridad "como un trámite burocrático".

ENFERMEDADES PROFESIONALES

Fernández tamibén ha alertado del incremento de las enfermedades profesionales, que pasaron de 580 en 2024 a 895 en 2025, y ha criticado que el cuadro vigente, sin actualizar desde 2006, no incluya patologías vinculadas a la salud mental como el estrés o la ansiedad. "Las empresas no están haciendo evaluaciones de riesgos psicosociales", ha añadido.

Por su parte, Suárez Baragaño ha asegurado que "sigue habiendo más motivos que nunca" para reclamar medidas que garanticen que los trabajadores "vuelvan a casa después de trabajar sin haber perdido la salud o la vida". Ha recordado que en España fallecieron 735 personas en accidente laboral en 2025 y ha subrayado que muchas de estas muertes son "totalmente evitables".

El responsable de CCOO ha vinculado esta situación a "un incumplimiento de las más básicas normas de formación e información" por parte de las empresas y ha reclamado la actualización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para adaptarla a los riesgos actuales, especialmente los relacionados con la salud mental.

Ambos sindicatos han coincidido en exigir más recursos, tanto económicos como humanos, para la Inspección de Trabajo y el Instituto de Prevención de Riesgos Laborales y han advertido de que la falta de medios limita la capacidad de control y seguimiento en las empresas.