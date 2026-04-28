UGT y CCOO, a la espera de conocer los detalles de las ayudas regionales para víctimas de accidentes laborales

Manifestación contra la siniestralidad laboral en Oviedo - EUROPA PRESS

OVIEDO, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO están a la espera de conocer los detalles de la línea de ayudas para víctimas de accidentes laborales anunciada por el Gobierno de Asturias el pasado viernes. Así lo han confirmado a preguntas de los periodistas el secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT Asturias, Marino Fernández, el responsable de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO, Juan Manuel Suárez Baragaño.

Los dos responsables sindicales han participado en Oviedo en una manifestación convocada por sus sindicatos que ha transcurrido por el centro de Oviedo en contra del aumento de la siniestralidad laboral, con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.

"Tiene que ser una propuesta ágil, que las ayudas lleguen, es algo que vemos importante y una ayuda necesaria porque hay muchas familias que tienen que esperar mucho tiempo a cobrar la indemnización y estas tienen un gasto importante, en psicólogos, en abogados o en desplazamientos", ha indicado Marino Fernández.

Preguntado sobre si considera que esa propuesta ha de extenderse también no solo a casos de víctimas mortales sino a heridos en accidentes laborales, Marino Fernández ha comentado que quieren esperar a ver qué propone el Principado de Asturias.

"Lo primero que hay que hacer es gastar en prevención para que no haya que tener esas ayudas; luego habrá que estudiar cada caso y buscar al responsable último que no puso la medida de seguridad en el lugar en el que hay una persona trabajando", ha argumentado Suárez Baragaño.

Preguntado sobre los cambios legales que pedirían, Suárez Baragaño ha apostado pro registrar unas enfermedades que a día de hoy no lo están, como cuestiones pulmonares o de infartos.

Marino Fernández ha dicho que los datos de siniestralidad en Asturias de 2025 son "inasumibles", ya que ese año 22 personas perdieron la vida en el trabajo y hubo 91 accidentes graves. "Eso nos lleva a la conclusión que algunas empresas no están cumpliendo la ley de riesgos laborales", ha lamentado.

En la manifestación, los participantes han reclamado un modelo preventivo más eficaz, más real y más comprometido con la vida de las personas trabajadoras. "Ir al trabajo no puede costar la vida", han subrayado. 'Toma el control, exige un trabajo sin riesgos', es el lema de la pancarta que llevaban en la cabeza de la manifestación los sindicalistas.