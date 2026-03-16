UGT y CCOO piden avances en la negociación del Acuerdo Marco del Grupo ArcelorMittal

Exteriores de la factoría ArcelorMittal - Juan Vega - Europa Press

OVIEDO 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

CCOO Industria y UGT FICA han instado este lunes a la dirección de ArcelorMittal a avanzar en la negociación del IX Acuerdo Marco del grupo en España, tras una nueva reunión de la comisión negociadora celebrada hoy.

Según han informado ambos sindicatos en nota de prensa, es necesario un calendario de reuniones para agilizar la negociación y dar respuesta a las "justas reivindicaciones sociales, laborales y económicas" de la parte social.

Durante la reunión mantenida con la empresa, los sindicatos han detallado su plataforma reivindicativa, presentada el pasado 12 de enero, que persigue homogeneizar y mejorar las condiciones laborales, sociales y económicas de todas las personas trabajadoras del grupo siderúrgico.

Entre las principales reivindicaciones destacan la reducción de la jornada laboral anual, mejoras en las medidas de conciliación, prestaciones sociales, o en pluses ya existentes. Además piden fórmulas de salida para los nacidos en 1963 y siguientes, incremento salarial del IPC más el 2% por año y un plan de inversiones y descarbonización.

Frente a ello, la dirección de la empresa sostiene que la negociación no debe implicar un incremento de costes, aduciendo que estos ya han aumentado un 35% en los últimos cinco años. Además, la compañía reclama mayor flexibilidad, polivalencia y reducción del absentismo, al tiempo que plantea recortes en el complemento de incapacidad temporal (IT).

ArcelorMittal ha trasladado asimismo su intención de limitar la vigencia del nuevo acuerdo, argumentando "falta de visibilidad a corto plazo del plan industrial" y la situación del Alto Horno B. CCOO Industria y UGT FICA han rechazado esta posición, asegurando que es "imposible negociar un acuerdo a coste cero".