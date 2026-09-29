UGT y CCOO plantan cara a Alimerka: convocan a su plantilla el 9 de octubre por los descansos y la conciliación

Archivo - Supermercado Alimerka de Montecerrao en Oviedo. - ALIMERKA - Archivo

OVIEDO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO convocan a las trabajadoras y trabajadores de Alimerka a participar el próximo 9 de octubre de 2026 en las concentraciones que tendrán lugar ante el supermercado de El Molinón, en Gijón, para mostrar su rechazo a la modificación del sistema de descansos y horarios que la empresa pretende implantar.

Según han informado las organzaiciones, tras el periodo de consultas, la representación sindical considera que la medida planteada supone un importante cambio en la organización de la jornada y un retroceso en las condiciones laborales y de conciliación que actualmente disfruta la plantilla.

Según han indicado, la modificación planteada por Alimerka no supone únicamente un cambio de horario. Su aplicación implicaría trabajar más días, perder sábados libres y fines de semana largos, además de introducir una organización de turnos que dificultaría considerablemente la planificación de la vida personal y familiar.

Para CCOO y UGT, "los problemas organizativos de la empresa no pueden resolverse a costa de los descansos y de la conciliación de las personas trabajadoras" e inciden en que "la organización de la actividad empresarial debe ser compatible con unas condiciones laborales que permitan a la plantilla disponer de tiempo de descanso y organizar con suficiente previsión su vida personal y familiar".

Ante esta situación, CCOO y UGT han decidido presentar conflicto colectivo para reclamar la restitución inmediata del turno 5+2 y defender las condiciones laborales que hasta ahora ha venido disfrutando la plantilla de Alimerka.

El conflicto colectivo se tramitará directamente ante la Audiencia Nacional, al afectar a centros de trabajo situados en Asturias, Galicia y Castilla y León.

Recuerdan los sindicatos que el sistema 5+2, cinco días de trabajo y dos de descanso, fue implantado progresivamente hace aproximadamente un año en Asturias con el objetivo de mejorar las condiciones de la plantilla. Para ambas organizaciones sindicales, resulta difícil justificar que una medida implantada para avanzar en las condiciones laborales pueda ser ahora sustituida por un sistema que supone una pérdida de descansos y mayores dificultades para conciliar.

Por todo ello UGT y CCOO hacen un llamamiento a toda la plantilla de Alimerka para que participe en las concentraciones, también a quienes consideren que la modificación planteada no les afecta directamente en este momento.

Los sindicatos advierten de que los cambios que hoy afectan a determinados trabajadores y trabajadoras pueden extenderse posteriormente a otras personas o centros de trabajo. "Es una convocatoria de toda la plantilla en defensa de unas condiciones laborales que afectan al conjunto de las personas trabajadoras", indican.