UGT celebra el amplio consenso de la ley LGTBI y reclama recursos para desarrollarla

El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero; la viceconsejera Lara Álvarez y el secretario general de Juventudes Socialistas, Sergio Llera. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT ha celebrado este viernes la aprobación de la ley LGTBI del Principado y ha reclamado que cuente con los recursos económicos necesarios para garantizar su desarrollo. El secretario general del sindicato, Javier Fernández Lanero, ha destacado el amplio consenso con el que salió adelante la norma en la Junta General del Principado y ha defendido que supone un avance en los derechos del colectivo.

Lo ha hecho durante una jornada organizada por UGT para explicar su contenido, en la que también han participado la viceonsejera de Turismo y candidata del PSOE a la alcaldía del Ayuntamiento de Gijón, Lara Álvarez y el secretario general de Juventudes Socialistas de Asturias y candidato del PSOE a la alcaldía del ayuntamiento de Oviedo, Sergio Llera.

Lanero ha destacado entre las novedades de la ley la creación del Consejo de Participación LGTBI, que asume las funciones del Observatorio Asturiano contra la LGTBIfobia y se configura como órgano consultivo y espacio de participación. También ha señalado las medidas para incorporar criterios de igualdad en la contratación pública y en las convocatorias de subvenciones, así como el reconocimiento de las personas LGTBI como colectivo de atención prioritaria en las políticas de empleo.

El responsable sindical ha incidido en la necesidad de que la norma no se quede en una declaración de intenciones y disponga de las consignaciones presupuestarias necesarias para desarrollar todas sus previsiones. En este sentido, ha puesto en valor que la legislación establezca obligaciones en materia de igualdad y no discriminación tanto para las administraciones públicas como para las empresas.

ASTURIAS, UN DESTINO TURÍSTICO 'LGTBI FRIENDLY'

Por su parte, Lara Álvarez ha explicado que la nueva regulación permitirá reforzar las políticas de promoción de Asturias como destino turístico abierto e inclusivo. Entre las medidas previstas en este ámbito figuran la creación de un sello de calidad para identificar establecimientos turísticos comprometidos con la diversidad, la formación de las empresas del sector y la implantación de protocolos contra la LGTBIfobia en eventos y fiestas de interés turístico.

La viceconsejera ha señalado que estas actuaciones se incorporan a una política turística que el Principado ya venía desarrollando y que ahora contará con un marco normativo específico. También ha destacado el refuerzo de la promoción turística dirigida al colectivo LGTBI.

Llera, por su parte, ha incidido en la importancia de la ley para la juventud y la adolescencia, etapas en las que comienzan a formarse las primeras relaciones personales y en las que considera especialmente necesaria la prevención de la discriminación. Ha destacado las medidas de sensibilización y las herramientas previstas para actuar también en el ámbito de las redes sociales y la digitalización.

FUTURO DE LA LEY ANTE UN CAMBIO DE GOBIERNO

Preguntados por el rechazo de algunos partidos a este tipo de legislación y por su futuro ante un eventual cambio de gobierno, Álvarez ha atribuido las críticas a una campaña de la extrema derecha que, a su juicio, también está asumiendo la derecha. Aunque ha recordado que el PP respaldó la ley en la Junta General, ha expresado sus dudas sobre su mantenimiento ante los acuerdos políticos que este partido pueda alcanzar con Vox.

La viceconsejera también ha cuestionado las políticas del actual Gobierno municipal de Gijón en materia de diversidad, al que ha reprochado que haya eliminado iniciativas relacionadas con el colectivo LGTBI y las políticas de igualdad. Llera ha recordado que la ley implica a todas las administraciones, incluidos los ayuntamientos, y ha defendido que deben cumplirla con independencia de los planteamientos de los grupos políticos que las gobiernen.

COMPROMISOS PARA GIJÓN Y OVIEDO

De cara a un eventual gobierno socialista en Gijón, Lara Álvarez ha situado entre sus prioridades recuperar una ciudad que, a su juicio, ha perdido el carácter abierto, alegre e innovador que la convirtió en referente.

"Me comprometo y es mi prioridad a recuperar ese Gijón alegre, ese Gijón en el que poder vivir, ese Gijón que fue muchas veces referente", ha afirmado. La candidata ha atribuido esta situación a los últimos años de gobiernos de la derecha y la ultraderecha y ha asegurado que trabajará para sacar a la ciudad del "túnel" en el que considera que se encuentra.

En Oviedo, Sergio Llera ha anunciado que la recuperación de los bancos arcoíris será una de las primeras medidas si el PSOE llega al gobierno municipal en mayo de 2027. Ha definido esta actuación como un gesto simbólico que acompañará a un programa más amplio de diversidad, con una escuela municipal específica y nuevos mecanismos y recursos de atención para los jóvenes y las personas LGTBI.

La jornada ha comenzado con una condena al asesinato de una mujer en Gijón ocurrido este jueves. Lanero ha advertido de que "negar que existe la violencia machista mata a las mujeres", mientras que Álvarez y Llenra han expresado su rabia e indignación por el crimen.