Asturias aprueba su ley LGTBI con la única oposición de Vox, que la tacha de "adoctrinamiento"

Archivo - Una persona ondea la bandera trans, durante la manifestación estatal del Orgullo LGTBI+ 2026, a 4 de julio de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Junta General del Principado de Asturias ha aprobado este miércoles el Proyecto de Ley para la erradicación de la discriminación y para la igualdad real y efectiva de derechos de las personas LGTBI y de sus familias, un texto que ha contado con el voto favorable de Foro Asturias, Covadonga Tomé (Grupo Mixto), Convocatoria por Asturias-IU, Partido Popular y PSOE, y el único rechazo de Vox.

El diputado de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha justificado su voto a favor argumentando al considerar que "garantizar la igualdad ante la ley, proteger la libertad individual y combatir cualquier forma de discriminación son obligaciones fundamentales de los poderes públicos". Ha manifestado que "en una sociedad verdaderamente libre, ninguna persona debería encontrar obstáculos para desarrollar su proyecto de vida por su orientación sexual", si bien ha apelado a garantizar que el régimen sancionador respete "escrupulosamente los principios de legalidad y de tipicidad" y a cuidar la aplicación efectiva de la norma.

Por su parte, la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, ha destacado "la deuda pendiente" que supone esta ley con los colectivos sociales tras años de tramitación. "Asturias es casi la última comunidad autónoma del país sin ley LGTBI. Una ley que no nace por iniciativa de las instituciones políticas, sino gracias a la movilización y la presión constante de los colectivos", ha recordado.

Desde Convocatoria por Asturias Izquierda Unida, la diputada Delia Campomanes ha puesto énfasis en las garantías dispuestas para la infancia y la adolescencia. "Destaco la protección de la infancia y la adolescencia, con medidas contra el acoso lgtbfóbico en los centros educativos, formación y protocolos de actuación, porque ninguna persona debería tener miedo de ser quien es en el mismo lugar al que acude a aprender", ha subrayado Campomanes, quien ha recordado además que "es hora de ampliar la mirada y nombrar también a las niñas trans y no binarias". Asimismo, se ha dirigido a los representantes de Vox para afearles su rechazo asegurando que "esta ley no les quita absolutamente ningún derecho, ni uno solo" ni "les resta libertad".

Por parte del Partido Popular, el diputado Manuel Cifuentes ha explicado que "el Grupo Parlamentario Popular hoy va a votar sí a esta ley", recalcando que lo hacen "con convicción" porque consideran que "las personas del colectivo LGTBI son nada más y nada menos que eso, personas; personas libres que tienen todo el derecho a ejercer su proyecto vital como consideren", aunque ha puntualizado que también lo hacen "con espíritu crítico" al considerar que resulta todavía mejorable respecto al modelo legislativo que defiende el PP.

Cifuentes ha afeado al PSOE que haya gobernado "la mayor parte de la democracia en esta comunidad autónoma y nunca ha sido capaz de traer un proyecto de ley de derechos LGTBI a la Junta General del Principado".

Finalmente, la diputada del Grupo Parlamentario Socialista Lidia Fernández ha cerrado la ronda de intervenciones agradeciendo la labor del tejido asociativo e interpelando al Partido Popular para celebrar el consenso alcanzado en la Cámara. "Los derechos LGTBI no aparecieron de repente en el Boletín Oficial del Estado", ha recordado, subrayando que "cuando una persona gana derechos, nadie pierde derechos" y concluyendo su alocución con la advertencia de que desde las instituciones asturianas no se dará "ni un paso atrás, ni un derecho menos".

Fernández ha destacado la lucha histórica de los colectivos sociales y ha recordado la agresión a dos integrantes de AMA Asturies durante las fiestas de San Mateo en Oviedo. "Basta ver lo que ocurrió hace apenas un mes en Oviedo. Una agresión no es una opinión, un insulto homófobo no es libertad de expresión, una paliza no es discrepancia política", ha aseverado.

RECHAZO DE VOX

El diputado de Vox Javier Jové ha criticado la iniciativa parlamentaria destacando que el texto responde a intereses ideológicos. "Esta ley va de imposición, va de adoctrinamiento y va de privilegios", ha asegurado.

Para el parlamentario de Vox "se está haciendo ideología de algo muy serio", calificando la iniciativa de "dictadura de pensamiento". "Aquí estamos ante la utilización política por parte de colectivos militantes que les da absolutamente todo igual", ha aseverado.

Jové ha asegurado que su formación no cuestiona las decisiones personales sobre la orientación sexual, pero ha sostenido que el texto legislativo va más allá de esa cuestión y establece mecanismos de intervención sobre la sociedad.