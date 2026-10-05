UGT celebra que el TSJA vuelva a darles la razón respecto a la vuelta de la ambulancia al Aeropuerto

Archivo - Aeropuerto de Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT ha anunciado este lunes que el Tribunal Superior de Asturias les vuelve a dar la razón en el tema de la vuelta de la ambulancia al Aeropuerto de Asturias y la Sala de lo Social desestima el recurso de suplicación interpuesto por la representación letrada de Aena contra la sentencia dictada por la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Avilés.

Dicha sentencia obligaba a ASena a restituir el servicio de ambulancia en el aeropuerto de Asturias y a readmitir a los diez trabajadores despedidos.

El Sindicato Profesional de Transporte Sanitario de UGT Servicios Públicos Asturias ha mostrado su satisfacción ante esta sentencia y recuerda que la lucha por los 10 puestos de trabajo y la vuelta de este importante servicio al Aeropuerto ha sido un objetivo prioritario para UGT.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación para la unificación de doctrina.

El Sindicato Profesional de Transporte Sanitario de UGT Servicios Públicos Asturias espera y desea que el recorrido judicial que esta decisión de AENA está conllevando acabe aquí y que vuelva la ambulancia de soporte vital básico al Aeropuerto de Asturias.