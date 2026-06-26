UGT exige respeto hacia el profesorado del CIFP del Mar y hacia toda la comunidad educativa

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OVIEDO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sector de la Enseñanza de UGT Servicios Públicos Asturias ha mostrado este viernes su "firme rechazo" ante las manifestaciones vertidas en los últimos días contra el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) del Mar por parte de representantes políticos y sindicales. A juicio de UGT, se trata de un "ataque injustificado" no solo a este centro educativo, sino al conjunto de la Formación Profesional pública en Asturias.

El sindicato, a través de una nota de prensa, considera "absolutamente inadmisible" cuestionar de manera genérica la profesionalidad del profesorado y la validez de las enseñanzas impartidas en un centro de referencia como es el CIFP del Mar.

"Este tipo de declaraciones, carentes de rigor y sustentadas en afirmaciones alarmistas, generan incertidumbre entre el alumnado y sus familias, y perjudican gravemente la imagen de un sistema educativo que se sustenta precisamente en la cualificación y el compromiso de sus profesionale", han insistido.

Han subrayado que el profesorado de la Formación Profesional en Asturias ha demostrado sobradamente su capacidad, adaptación y compromiso con una enseñanza de calidad, en estrecha relación con los sectores productivos y las necesidades reales del entorno. Añaden que, en particular, el CIFP del Mar desempeña un papel clave en la formación de profesionales en el ámbito naútico- pesquero, siendo un referente consolidado cuya trayectoria no puede ser empañada por "intereses ajenos a la realidad educativa".

UGT Enseñanza Asturias advierte de que este tipo de discursos contribuyen a deteriorar la confianza en la enseñanza pública y a generar un clima de desconfianza que en nada beneficia ni al alumnado ni al sistema educativo.

"La crítica constructiva y fundamentada es legítima, pero no lo es el descrédito generalizado ni la utilización de la educación como herramienta de confrontación política o sindical", han advertido.

Asimismo, desde el sector de UGT Enseñanza Asturias defendemos la necesidad de proteger y reforzar la Formación Profesional pública como pilar estratégico para el desarrollo económico y social de Asturias. Así, UGT Enseñanza Asturias exige respeto hacia el profesorado del CIFP del Mar y hacia toda la comunidad educativa, e insta a los distintos agentes políticos y sociales a actuar con responsabilidad, evitando la difusión de informaciones "que puedan dañar injustamente la reputación de los centros educativos públicos".

CSIF

Por su parte, el sindicato CSIF ha emitido otra nota de prensa en la que rechaza la acusación de CCOO de actuar contra la FP pública. El sindicato exige una respuesta laboral inmediata para el profesorado "discriminado" y advierte de que el silencio de la Consejería de Educación durante meses "es lo único que ha puesto en riesgo el prestigio del centro".

"Que la consejera pida prudencia ahora, después de meses de silencio, es difícil de entender. La prudencia se demuestra dando respuesta a las reuniones que pedimos, no pidiendo calma cuando el problema ya es público", ha señalado Jorge Caro, representante sectorial de Educación de CSIF Asturias.

CSIF insiste en que su actuación sobre el CIFP del Mar no es una reacción a la actualidad, sino la continuación de una denuncia laboral que el sindicato lleva formulando desde hace meses, tanto por escrito a la Consejería como de manera directa y personal a la propia consejera en distintas reuniones.

Según ha explicado Caro, se trata de aproximadamente media docena de docentes, todos ellos con la habilitación exigida por la normativa, que están siendo apartados de determinados módulos y horarios sin que exista una explicación que el sindicato considere aceptable.

"Los docentes con habilitación ya existen, están en el centro y están en regla. No entendemos el empeño de la dirección del centro y de la Consejería en apartarlos de los módulos que les corresponden por un convenio internacional que está por encima de cualquier decisión interna", ha insistido el representante de CSIF.