UGT insta al Principado a crear una comisión de seguimiento sobre el efecto de la guerra de Irán en Asturias

El secretario general de UGT Asturias, Javier Lanero, y el eurodiputado asturiano, Jonás Suárez (PSOE), durante la rueda de prensa de este viernes en Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la UGT en Asturias, Javier Lanero, ha pedido este viernes al Gobierno regional la creación de un mecanismo de seguimiento para analizar el impacto del contexto internacional en la economía y la industria asturiana.

Lanero ha señalado en una rueda de prensa junto al eurodiputado asturiano Jonás Fernández (PSOE) que la situación generada por la guerra en Ucrania y el conflicto en Irán está generando "incertidumbre, inseguridad y miedo", factores que, según ha advertido, afectan directamente a la inversión y a la actividad productiva.

"Es necesario que el Gobierno de Asturias convoque a los firmantes de la concertación, a usuarios de empresas, a la FADE, a las comisiones y a la propia UGT para analizar cómo este contexto internacional puede afectar a España y a Asturias", ha explicado.

Lanero ha sugerido que estas reuniones sirvan para establecer una comisión de seguimiento que permita actuar de manera inmediata si algún sector se ve perjudicado, evaluando el impacto sobre la inflación, la competitividad empresarial y el empleo.

Por su parte, el eurodiputado socialista Jonás Fernández ha restado importancia a la posibilidad de represalias comerciales específicas contra España por parte de Estados Unidos, en alusión a las advertencias realizadas en los últimos días por el presidente estadounidense Donald Trump. "En términos estrictamente formales, la política comercial es europea y, por lo tanto, Estados Unidos no puede tener represalias comerciales con España", ha afirmado.

Esto, ha añadido, "no significa que Trump no esté dispuesto a hacerla", pero no tendría ningún efecto ya que "podríamos exportar a través de Portugal o de cualquier otro sitio".