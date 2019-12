UGT queda "en clara minoría" al ser el único que supeditaba la desconvocatoria de huelga a la consulta de trabajadores

Publicado 28/12/2019 10:19:54 CET

OVIEDO, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (Fesp) del sindicato UGT, Marta García, ha lamentado este sábado haberse quedado "en clara minoría" en la mediación del Principado para la desconvocatoria de huelga de Minoristas de Alimentación, al ser el único sindicato que prefería consultar a los trabajadores antes de firmar la desconvocatoria.

En declaraciones a Europa Press, García ha explicado que su intención era no contestar a la propuesta del Ejecutivo hasta que no se celebrase una asamblea de trabajadores en la que se ratificase esta decisión. Sin embargo, explica, USO y CCOO se mostraron favorables a desconvocarla sin necesidad de consultar. Con ánimo de "no romper la unidad sindical" Fesp-UGT aceptó la firma.

El sindicato ha convocado la asamblea de trabajadores para este domingo a las 12.00 horas en el salón de actos de su sede. Allí explicarán a los empleados los términos de la negociación que ayer permitió dar por desconvocada la huelga.