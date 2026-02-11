UGT rechaza la propuesta de la Administración del Principado que modifica el catálogo de puestos teletrabajables

Archivo - EASMU - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT ha mostrado su postura contraria a la propuesta de la Administración del Principado que modifica el catálogo de puestos teletrabajables después de que se celebrase la primera reunión para la negociación del expediente que aborda específicamente el catálogo de puestos susceptibles de teletrabajo y la reclasificación de un número significativo de plazas en relación con su carácter teletrabajable o no.

UGT manifiesta su firme oposición a las modificaciones planteadas por la Administración del Principado, ya que esas propuestas "restringen y reducen la posibilidad de teletrabajar para un gran número de plazas".

Además, desde UGT consideran que estas modificaciones contravienen el espíritu del Decreto 9/2023, el cual promovía el teletrabajo como una modalidad laboral habitual y que además fue fruto de una larga e intensa negociación, y se redactó "con gran pulcritud buscando favorecer la implantación del teletrabajo en la administración, entendiéndolo como algo beneficioso tanto para la propia administración como para su personal".

UGT entiende que la inclusión de nuevos criterios de clasificación de plazas en este momento como una modificación de los instrumentos de ordenación, es contraria al principio de buena fe que debe regir toda negociación, siendo esto una renegociación encubierta del Decreto 9/2023.

Advierten además que tras dos años de operar con un catálogo provisional sin incidencias significativas (y las puntuales han sido corregidas con las herramientas que el propio decreto ofrece), no es justificable una modificación tan restrictiva, provechando el momento de incluir (por fin) esta clasificación en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y el Catálogo de Puestos de Trabajo definitivamente.

Añade UGT que estas modificaciones de tanto calado, además, crean indefensión para todo el personal inmerso en concursos de traslados, estando actualmente pendientes el ya famoso concurso de traslados de puestos singularizados para el personal funcionario y el ordinario de personal laboral.

UGT ha propuesto a la Administración un estudio de cada plaza para su clasificación, y no fiar ésta a criterios subjetivos y contradictorios que no fueron incluidos durante la negociación original del decreto que regula el teletrabajo.

"Desde UGT vamos a hacer llegar a la administración todas nuestras alegaciones a este expediente, así como todas las particulares que nos han hecho llegar trabajadores y trabajadoras de la Administración", concluyen.